На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи пропал ещё один мужчина и женщина Поиски не прекращаются

Автор фото: СЗАО пресса

Мужчина пропал вчера. В районе пляжа «Ривьера». Очевидцы и работники пляжа рассказали, что видели, как он зашёл в море, оставив вещи на берегу. Больше отдыхающего никто не видел. Удалось установить, что он приехал в Сочи из Амурской области.

Сегодня утром стало известно о пропаже женщины. Местная жительница вместе со своей подругой пошла в лес за ягодами. В какой-то момент они разбрелись. После чего одна из них вернулась домой, а вторая нет. Родственники и жители посёлка Марьино (Лазаревский район) сначала искали 39-летнюю женщину сами, но все попытки не увенчались успехом.

Спасатели продолжают искать пропавших, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.