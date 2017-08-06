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Сильный пожар в центре Сочи уничтожил 10 торговых павильонов (фото) В ликвидации огня принимали участие 3 пожарных расчета, 12 человек личного состава МЧС











Тревожный звонок о возгорании на улице Гагарина в районе рынка «Строй Сити» поступил сегодня в 12:19. От загоревшегося магазина огонь быстро распространился на другие павильоны. Полностью ликвидировать пожар удалось в 13:10, площадь которого составила 150 квадратных метров.

«В ликвидации открытого горения принимали участие 3 пожарных расчета, 12 человек личного состава МЧС. Сгорело 10 торговых павильонов. Погибших и пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.