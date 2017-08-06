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На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Жгли лицо раскаленным утюгом. В Абхазии произошло очередное нападение на россиян На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Автор фото: http://israelmedia.co.il/

Очередное нападение на россиян, находящихся в Абхазии, произошло в ночь с 30 на 31 июля в Гудаутском районе в поселке на Белой речке Хипста. Жертвами преступников стала семья, переехавшая в мае этого года в соседнюю республику из Санкт-Петербурга.

«Муж Анатолий и его жена Валентина Быковец с братом Вадимом, который приехал погостить к супругам, делали в доме ремонт. По некоторым данным злоумышленники зашли в дом. Нападавших, вооруженных пистолетами и ножами, было трое. С целью выведать у потерпевших, где лежат сбережения, они сожгли женщине лицо утюгом, а ее мужа этим же утюгом ударили по голове», - рассказали жуткие подробности ApsnyLIFE соседи потерпевших.

Не выдержав издевательств над родственниками Вадим рассказал преступникам, где лежат деньги приготовленные на ремонт дома. Как оказалось, накопленные сбережения хранились в автомобиле марки Volkswagen семьи Быковец, припаркованном на улице. На этом авто злоумышленники и скрылись с добычей. В данный момент женщина находится в больнице.

Правоохранительные органы не отрицают факт нападения на семью, однако давать какие-либо комментарии и рассказывать подробности пока отказываются.