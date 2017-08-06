Жгли лицо раскаленным утюгом. В Абхазии произошло очередное нападение на россиян
Очередное нападение на россиян, находящихся в Абхазии, произошло в ночь с 30 на 31 июля в Гудаутском районе в поселке на Белой речке Хипста. Жертвами преступников стала семья, переехавшая в мае этого года в соседнюю республику из Санкт-Петербурга.
«Муж Анатолий и его жена Валентина Быковец с братом Вадимом, который приехал погостить к супругам, делали в доме ремонт. По некоторым данным злоумышленники зашли в дом. Нападавших, вооруженных пистолетами и ножами, было трое. С целью выведать у потерпевших, где лежат сбережения, они сожгли женщине лицо утюгом, а ее мужа этим же утюгом ударили по голове», - рассказали жуткие подробности ApsnyLIFE соседи потерпевших.
Не выдержав издевательств над родственниками Вадим рассказал преступникам, где лежат деньги приготовленные на ремонт дома. Как оказалось, накопленные сбережения хранились в автомобиле марки Volkswagen семьи Быковец, припаркованном на улице. На этом авто злоумышленники и скрылись с добычей. В данный момент женщина находится в больнице.
Правоохранительные органы не отрицают факт нападения на семью, однако давать какие-либо комментарии и рассказывать подробности пока отказываются.
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Только идиоты, не любящие жизнь, едут "отдыхать" в Абхазию
И на байкал тоже,и во францию там людей самосвалами давят,и в турцию где через день взрывают,и в германию рассадник терроризма,и в египет где самолёты взрывают,и в сочи особенно в москву идиоты едут (где каждый день грабят и убивают) так что сиди дома