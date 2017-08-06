Жгли лицо раскаленным утюгом. В Абхазии произошло очередное нападение на россиян

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга
Жгли лицо раскаленным утюгом. В Абхазии произошло очередное нападение на россиян
Автор фото: http://israelmedia.co.il/

Очередное нападение на россиян, находящихся в Абхазии, произошло в ночь с 30 на 31 июля в Гудаутском районе в поселке на Белой речке Хипста. Жертвами преступников стала семья, переехавшая в мае этого года в соседнюю республику из Санкт-Петербурга.

«Муж Анатолий и его жена Валентина Быковец с братом Вадимом, который приехал погостить к супругам, делали в доме ремонт. По некоторым данным злоумышленники зашли в дом. Нападавших, вооруженных пистолетами и ножами, было трое. С целью выведать у потерпевших, где лежат сбережения, они сожгли женщине лицо утюгом, а ее мужа этим же утюгом ударили по голове», - рассказали жуткие подробности ApsnyLIFE соседи потерпевших.

Не выдержав издевательств над родственниками Вадим рассказал преступникам, где лежат деньги приготовленные на ремонт дома. Как оказалось, накопленные сбережения хранились в автомобиле марки Volkswagen семьи Быковец, припаркованном на улице. На этом авто злоумышленники и скрылись с добычей. В данный момент женщина находится в больнице.

Правоохранительные органы не отрицают факт нападения на семью, однако давать какие-либо комментарии и рассказывать подробности пока отказываются.  

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Теги: новости Сочи нападение на россиян в Абхазии
Комментарии
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    Елена
    03.08.2017, 12:06
    Какой ужас! Вообщем, в Абхазию ни ногой. Такой отдых нам не нужен. Можно и в Краснодарском крае прекрасно отдохнуть, и безопаснее.
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    кагор
    03.08.2017, 10:02
    Павел изволили написать:
    Только идиоты, не любящие жизнь, едут "отдыхать" в Абхазию

    И на байкал тоже,и во францию там людей самосвалами давят,и в турцию где через день взрывают,и в германию рассадник терроризма,и в египет где самолёты взрывают,и в сочи особенно в москву идиоты едут (где каждый день грабят и убивают) так что сиди дома
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    Гость
    02.08.2017, 22:56
    Вот и вся правда о дружбе.Теперь хочется сказать,почему нет порядка,а потому что рука руку моет.Люди живут по закону местечковому.И никто ни за что не отвечает.И они еще хотят к нам присоединиться к России-зачем нам это нужно.И никого из них нам не нужно.Пусть живут у себя и сами наводят порядок.Вот так мы и жили в Советское время.Россия все волокла на своих плечах.Оставьте их и пусть они живут и развиваются самиВсеравно спасибо нам от них не ждать.У них одно на уме -не работая грабить работающих.Тепло пристроить себя и своих и верховодить нами.Они не тупые-это мы тупим.
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    Павел
    02.08.2017, 09:14
    Только идиоты, не любящие жизнь, едут "отдыхать" в Абхазию