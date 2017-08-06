Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Житель Новосибирска пять лет в Сочи прятал ребенка от матери Найти мужчину и школьника было непросто, поскольку они постоянно меняли место жительства

Автор фото: http://www.journeychurchne.com

Житель Новосибирска после развода с супругой не захотел расставаться со своим сыном 2009-го года рождения, который по решению суда должен был проживать с матерью. Мужчина не нашел ничего лучшего, чем похитить ребенка и скрыться с ним в неизвестном направлении. Найти его было весьма непросто из-за постоянной смены места жительства. Спустя пять лет обнаружить беглеца удалось в Лазаревском районе Сочи.

Судебные приставы вместе с сотрудниками органов опеки, полицейскими и детскими психологами доставили школьника в социально-реабилитационный центр Новороссийска.

«Туда из Новосибирска уже торопилась мать 8-летнего мальчика, которая забрала его к себе. Приставам осталось лишь завершить исполнительное производство в связи с фактическим исполнением решения суда», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.