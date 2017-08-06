В Сочи грузовик вылетел на встречную полосу и допустил столкновение (ФОТО)

Специалисты выдвигают предварительную версию случившегося

Сегодня утром, в Сочи, в посёлке Дагомыс, произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля Volvo не успел притормозить перед останавливающейся впереди машиной, выехал на встречную полосу движения, пересёк её и врезался в забор. В результате аварии никто не пострадал. 

Пока все обстоятельства ДТП выясняются. Но причиной уже называют несоблюдение водителем грузовика скоростного режима, сообщают в отделе Пропаганды ОГИБДД г. Сочи. 

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