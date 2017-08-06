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От взрыва на военном складе боеприпасов в Абхазии пострадали 20 россиян Больницы Сочи готовы принять раненных

Автор фото: Рустам Чочуа

В результате взрывов на военном складе в Абхазии ранения получили 27 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы Сухума, Нового Афона и Гудауты. В их числе 20 граждан России, проводивших свой отдых в соседней республике и оказавшихся недалеко от места ЧП. В основном речь идет об осколочных ранениях и контузиях. Вероятнее всего, в момент взрыва пострадавшие принимали ванны на местном сероводородном источнике.

Первый взрыв на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии, произошел 2 августа около 16:30 по московскому времени, после чего там возник пожар. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян сообщил, что взрывы слышны до сих пор. По данным МВД республики, жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада, эвакуируют в безопасное место. По республиканской трассе Сухум - Новый Афон ограничено движение транспорта.

Между тем, больницы Сочи готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрывов в Абхазии, если возникнет такая необходимость.

«Медицинские учреждения Сочи и Кубани в целом готовы оказать любую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми в таких случаях медикаментами и подготовленным медицинским персоналом», - уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.