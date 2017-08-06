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На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Количество россиян, пострадавших при взрывах в Абхазии, достигло 35 человек Общее число раненых составляет 60 человек







Количество российских туристов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в Абхазии, возросло до 35 человек. 27 пострадавших россиян госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.

«В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России», - уточнил пресс-секретарь посольства РФ в республике Турал Джавадов

Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составляет 60 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По заверению властей соседней республики, им будут выплачены компенсации.

Череда взрывов прогремела на складе боеприпасов 2 августа в селе Приморском Гудаутского района. Среди пострадавших оказались туристы, принимавшие ванны в сероводородном источнике недалеко от места ЧП.

Причины инцидента устанавливаются.