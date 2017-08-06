На подъезде к Сочи перевернулась фура (ФОТО)
Сегодня рано утром, не доезжая поста ГАИ на Мамайке, перевернулась фура. Причины аварии выясняются, но, предположительно, водитель длинномера не справился с управлением на крутых поворотах.
"На данный момент происходит перегрузка товара из поврежденного автомобиля, после чего данное транспортное средство с использованием специальной техники планируется убрать с проезжей части. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляются регулировочно-распорядительные действия в целях обеспечения бесперебойного движения на участке федеральной автомобильной дороги А-147", - уточнили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.
На место происшествия уже выехали сотрудники полиции и Скорой Помощи. Пробка в сторону Сочи продолжает расти.
- 0