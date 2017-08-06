Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

На подъезде к Сочи перевернулась фура (ФОТО) Как чувствует себя водитель длинномера пока не известно













Сегодня рано утром, не доезжая поста ГАИ на Мамайке, перевернулась фура. Причины аварии выясняются, но, предположительно, водитель длинномера не справился с управлением на крутых поворотах.

"На данный момент происходит перегрузка товара из поврежденного автомобиля, после чего данное транспортное средство с использованием специальной техники планируется убрать с проезжей части. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляются регулировочно-распорядительные действия в целях обеспечения бесперебойного движения на участке федеральной автомобильной дороги А-147", - уточнили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

На место происшествия уже выехали сотрудники полиции и Скорой Помощи. Пробка в сторону Сочи продолжает расти.