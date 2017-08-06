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На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии: найдены тела двух россиянок Еще одна с переломом руки доставлена в больницу

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Недалеко от места взрыва на военном складе в селе Приморское Гудаутского района сегодня утром были найдены тела двух россиянок, прибывших на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга. Они скончались от осколочных ранений

«Вероятно, туристки (Панакова Елена, 1970 года рождения, Тимофеева Елена, 1962 года рождения) погибли при первых взрывах во время конной прогулки, когда возвращались с водопада, расположенного выше места происшествия. Там же была обнаружена жительница подмосковного Подольска. Людмила Дмитриева, 1954 года рождения. С переломом руки она доставлена в больницу», - сообщают в МВД Абхазии.

Еще вчера правоохранительные органы соседней республики сообщили, что неизвестна судьба трех туристов. Поиски отдыхающих удалось начать только после того, как закончились взрывы, которые продолжались в течение четырех часов (с 16:30 до 20:30 мск).

В результате взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района ранения получили до 60 человек. 35 из них – россияне. Это отдыхавшие в Абхазии российские туристы. 27 человек госпитализированы, пятеро находятся в стабильно тяжелом состоянии.