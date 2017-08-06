На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Пропавший в Сочи мужчина найден мёртвым Тело погибшего пробыло в воде трое суток

Автор фото: 1Ul.Ru

Недавно мы сообщали, что в Сочи ведутся поиски двоих людей: сочинка заблудилась в лесу и отдыхающий из Амурской области пропал в море. Первую удалось отыскать живой в первые же сутки, а вот тело приезжего мужчины нашли только вчера.

За три дня тело мужчины течением отнесло с пляжа "Ривьера", где его видели в последний раз, аж до пляжа в районе посёлка Лоо. Первыми погибшего увидели очевидцы. Они и обратились за помощью к спасателям. Последние, в свою очередь, вытащили тело на берег и передали его сотрудникам полиции сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.