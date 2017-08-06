В Сочи женщина спрыгнула с балкона 6 этажа жилого дома
Труп женщины был обнаружен вчера вечером рядом с жилым домом № 50Б по улице Санаторной. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что погибшей является 55-летняя местная жительница. По предварительным данным, озвученным представителем СО по Центральному району Сочи краевого СКР, ее смерть наступила мгновенно в результате падения с балкона 6 этажа этого же дома.
Основной версией правоохранителей является суицид. Есть подозрения, что женщина страдала алкогольной или наркотической зависимостью. Следственные действия продолжаются, сообщает Югополис.
- 0