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В Сочи женщина спрыгнула с балкона 6 этажа жилого дома Погибшей оказалась 55-летняя местная жительница





Труп женщины был обнаружен вчера вечером рядом с жилым домом № 50Б по улице Санаторной. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что погибшей является 55-летняя местная жительница. По предварительным данным, озвученным представителем СО по Центральному району Сочи краевого СКР, ее смерть наступила мгновенно в результате падения с балкона 6 этажа этого же дома.

Основной версией правоохранителей является суицид. Есть подозрения, что женщина страдала алкогольной или наркотической зависимостью. Следственные действия продолжаются, сообщает Югополис.