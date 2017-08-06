В Сочи из-за аварии произошел выброс питьевой воды на пляж
На пляже Чкаловский в Адлере вчера около 16 часов из ливневой канализации произошел резкий выброс большого объема жидкости темного цвета, которая вылилась в море у берега, распугав многочисленных туристов. Однако власти Сочи поспешили успокоить жителей и гостей курорта.
-На пляже Чкаловский произошел выброс питьевой воды, который спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на ул. Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку. Водовод обслуживает коммерческое предприятие ООО «Сочиводоканал», которое неоднократно допускало аварийные ситуации на обслуживаемых им сетях, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
По данным муниципалитета, выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии. Взятые пробы не выявили патогенной флоры.
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