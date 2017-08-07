Приехать в Краснодар и умереть. Сочинец найден мертвым в отеле краевой столицы Проводится доследственная проверка

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Тела двух мужчин были найдены в гостинице Краснодара несколько дней назад. Молодые люди заехали в отель в Комсомольском микрорайоне 2 августа и попросили их не беспокоить. Но после того, как постояльцы на протяжении двух дней не выходили из номера и не реагировали на стуки в дверь в сотрудники гостиницы заподозрили неладное. Когда горничная зашла в их комнату, то увидела, что оба мужчины мертвы. Рядом с их телами лежали использованные шприцы и тюбик с неизвестным веществом. Следов насильственной смерти и предсмертной записки - не обнаружено.

«Один из найденных мужчин являлся 28-летним жителем Сочи, другой - жителем Краснодара, - уточнила следователь СУ СК РФ по Карасунскому округу Краснодара Ирина Семенова. – В данный момент устанавливаются точные причины смерти молодых людей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка».