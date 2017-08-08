Ждать ли скачков на термометре в Сочи

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи сын убил отца и спрятал его тело в лесу В настоящее время подозреваемый заключен под стражу

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Две недели назад 40-летний мужчина вместе с семьей приехал на отдых в Сочи и проживал в доме отца на улице Линейной в Лазаревском районе. В ночь на 18 июля во время распития горячительных напитков между родственниками вспыхнула ссора.

«Со слов обвиняемого, его 65-летний родитель начал угрожать, что застрелит его из обреза ружья. Тогда 40-летний мужчина схватил отца за шею и задушил. Труп жертвы преступник вывез на своей машине в аул Большой Кичмай. Там, в лесу он и закопал тело погибшего», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.