В двигатель самолета, летевшего из Пензы в Сочи, попала сова Воздушное судно совершило экстренную посадку в Саратове

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При взлете самолета, следовавшего рейсом Пенза – Сочи, в двигатель воздушного судна попала сова. Поскольку механизм был частично поврежден, командир корабля принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Саратове. До временного места дислокации воздушному судну пришлось лететь с одним двигателем. Там пассажиры пересели в другой самолет и благополучно отправились на отдых в Сочи. В настоящее время идет проверка обстоятельств попадания в главный механизм корабля.

«Аэропорт имеет орнитологическую службу, есть специальная аппаратура для отпугивания птиц. Сейчас выясняем, где была сова - в зоне аэропорта или вне ее. Если сова попала в двигатель здесь, то вопрос в эффективности этой службы», - прокомментировали СМИ ситуацию в транспортной прокуратуре Пензенской области.