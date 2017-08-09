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Отдыхающая на Кубани туристка погибла, ударившись головой об угол горки Директора санатория, в котором остановилась женщина, подозревают в оказании услуги ненадлежащего качества

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора санатория, в котором после спуска с водной горки погибла женщина. Отдыхающая ударилась головой об угол конструкции, располагающейся в пределах лечебно-оздоровительного комплекса, и потеряла сознание. Туристку госпитализировали, но из-за отека головного мозга и внутричерепной травмы она скончалась в больнице спустя восемь дней.

«Инцидент произошел из-за неправильно собранной конструкции, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Кроме того, директор санатория подозревается в оказании услуги ненадлежащего качества. Против него возбудили уголовное дело».