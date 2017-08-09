Ждать ли скачков на термометре в Сочи

Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

Пассажирский поезд, следовавший из Сочи, насмерть сбил школьницу Машинист попытался затормозить, однако было слишком поздно

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В Подмосковье пассажирский поезд Адлер-Москва насмерть сбил 14-летнюю москвичку, которая вместе с подругами перебегала железнодорожные пути по пешеходному настилу. Школьницы не сразу заметила двигающийся пассажирский поезд, поскольку на соседнем пути стояла электричка, ограничивающая обзор.

«Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, наезда на одну из девочек предотвратить не удалось. Девушка скончалась на месте. Организована доследственная проверка. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба Московского СУ на транспорте СК РФ