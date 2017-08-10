Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи минувшей ночью сгорели три легковых автомобиля и бортовая ГАЗель (фото) Причиной пожара мог стать умышленный поджог









Минувшей ночью во дворе жилого дома на улице Голубые Дали сгорела ГАЗель. Огонь вспыхнул около двух часов. Ему предшествовал громкий хлопок. Сначала загорелся кузов грузовика, минуту спустя пламя перекинулось на стоящее рядом дерево. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали огонь за 5 минут. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Чуть позже стало известно, что ГАЗель является не единственным транспортным средством, которое пострадало этой ночью. На улице Кирпичной в Адлере сгорело сразу три автомобиля.

Эксперты не исключают, что причиной пожара во всех случаях мог стать умышленный поджог.