Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Абхазии российских туристов взяли в заложники Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

Автор фото: https://ura.new

И вновь Абхазия… Пока Владимир Путин проводит встречи с Раулем Хаджимбой и договаривается о сотрудничестве в сфере безопасности на Кавказе, в СМИ опять появляется информация о неправомерных действиях в отношении российских туристов на территории соседнего государства.

На этот раз в роли жертв оказался путешествующие по Абхазии на автомобиле турист из Екатеринбурга со своим 16-летним сыном. Уральцев удерживают в Гаграх местные жители после ДТП, в которое россияне попали 7 августа. В тот день Снегирев на своем кроссовере Audi, выезжая со второстепенной дороги, врезался в старенький Volkswagen Transporter, следовавший по главной. В столкновении повреждения получили только автомобили. К примеру, у Audi оказалась серьезно разбита правая часть кузова, у автомобиля также оторвало колесо.

«Там было много места, но произошло столкновение. Возможно, была устроена автоподстава, но в любом случае отец признал себя виновным», - рассказал старший сын путешественника Александр Снегирев «URA.RU».

Россиянин написал расписку, что готов оплатить ремонт грузовика, но абхазского водителя это не устроило. Он потребовал, чтобы турист выкупил его авто за 200 тысяч рублей. Ржавая машина 1993 года выпуска таких денег точно не стоила. У мужчины отобрали права и документы.

Попытки найти защиту в ГАИ города Гагры не увенчалось успехом, так же, как и попытка увезти свое транспортное средство в Сочи на эвакуаторе.

Как только ситуация с российскими туристами стала известна посольству РФ, ведомство направило официальное письмо в генпрокуратуру Абхазии с просьбой разобраться.

«Держим вопрос на контроле. Что касается автомобиля российского гражданина, он в настоящее время находится в городе Гагры до окончания следственных мероприятий», - пояснял РИА Новости пресс-атташе посольства.

В МДВ Абхазии также пообещали разобраться в инциденте и прокомментировать ситуацию чуть позже. Однако в ведомстве уверены, что в заложниках российских туристов никто не держит.