Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

На одном из пляжей Сочи скончалась женщина За попытками спасти отдыхающую пользователи интернета наблюдали в прямом эфире

Автор фото: http://fotovideoforum.ru

На пляже пансионата «Автомобилист» в Сочи утром 11 августа скончалась женщина. Отдыхающей стало плохо в воде. Находившиеся рядом люди попытались ее реанимировать, однако спасти погибшую так и не удалось.

За происходящими на пляже событиями в прямом эфире наблюдали пользователи сети Интернет посредством камеры, которая установлена неподалеку и направлена именно на этот участок прибрежной полосы. Очевидцев несчастного случая возмутил тот факт, что тело умершей пролежало на гальке под палящим солнцем еще несколько часов.

Вчера синоптики предупредили, что в ближайшие двое суток в Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов. В связи с этим порекомендовали гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты.