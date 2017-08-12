На одном из пляжей Сочи скончалась женщина

За попытками спасти отдыхающую пользователи интернета наблюдали в прямом эфире
На одном из пляжей Сочи скончалась женщина
Автор фото: http://fotovideoforum.ru

На пляже пансионата «Автомобилист» в Сочи утром 11 августа скончалась женщина. Отдыхающей стало плохо в воде. Находившиеся рядом люди попытались ее реанимировать, однако спасти погибшую так и не удалось.

За происходящими на пляже событиями в прямом эфире наблюдали пользователи сети Интернет посредством камеры, которая установлена неподалеку и направлена именно на этот участок прибрежной полосы. Очевидцев несчастного случая возмутил тот факт, что тело умершей пролежало на гальке под палящим солнцем еще несколько часов.   

Вчера синоптики предупредили, что в ближайшие двое суток в Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов. В связи с этим порекомендовали гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты.

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Теги: новости Сочи скончалась женщина стало плохо во время купания
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