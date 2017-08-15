По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Пограничники Сочи задержали двух туристов, перешедших границу «из любопытства» За необдуманный поступок мужчины понесли административную ответственность

Автор фото: otdyhvabhazii.ru

В Сочи пограничники задержали двоих туристов из Пермской области, которые из любопытства незаконно перешли российско-абхазскую границу. Россияне приехали со своими семьями на отдых в соседнюю республику в конце июля.

Спустя несколько недель главы семейства решили изучить окрестности приграничного поселка Гячрипш. Во время прогулки мужчины вышли к берегу реки Псоу. Один из них предложил перейти горную реку и посмотреть, как выглядит морское побережье на противоположной стороне. Недолго думая, отдыхающие отправились в путь. Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники.

- Сотрудники краевого погрануправления объяснили правонарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Мужчин задержали, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - В настоящее время россияне привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы, обоим назначены административные штрафы.