На центральном пляже в Сочи обнаружен труп молодого человека

На его теле имеются повреждения
На центральном пляже в Сочи обнаружен труп молодого человека
Автор фото: http://www.tourprom.ru

На одном из центральных сочинских пляжей сегодня рано утром туристы обнаружили молодого человека, который лежал на берегу около воды и не подавал признаков жизни. На теле парня виднелось заметное повреждение, однако следов крови рядом не оказалось. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила личность погибшего.

«23-летний молодой человек прибыл на курорт из другого региона, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. – В данный момент выясняется цель его прибытия в Сочи. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Планируется проведение вскрытия».

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Теги: новости Сочи труп на пляже
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