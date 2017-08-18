Олимпийская столица превзошла в этом показателе даже Турцию

Отдыхающие на яхте туристы встретили качающуюся на волнах тушу этого животного

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды

В Сочи при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист Смертельная авария произошла около двух часов ночи

Автор фото: Отдел пропаганды краевого ГИБДД

ДТП со смертельным исходом произошло около двух часов ночи в районе 98-го километра трассы «Джубга - Сочи» в четверг 17 августа.

- По предварительным данным, мужчина, управляя мотоциклом Omaks, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. Выясняются все обстоятельства и причины аварии, - сообщили подробности в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.