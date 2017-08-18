В Сочи при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист
ДТП со смертельным исходом произошло около двух часов ночи в районе 98-го километра трассы «Джубга - Сочи» в четверг 17 августа.
- По предварительным данным, мужчина, управляя мотоциклом Omaks, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. Выясняются все обстоятельства и причины аварии, - сообщили подробности в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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