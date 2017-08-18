В Сочи в одном из «олимпийских» коттеджей рухнул потолок (фото) Это не первый случай, когда на голову владельцев падает многотонная конструкция









Обрушение многотонной потолочной конструкции произошло в одном из «олимпийских» коттеджей Сочи. В построенном к Олимпиаде - 2014 жилье для переселенцев проживают семьи, чьи дома шли под снос в результате строительства доступной инфраструктуры для важного спортивного события.

«Нас в 2012 году снесли по улице Мира и дали дом по улице Трубачева. В 2014 году 2 июня упал потолок на кухне. Слава Богу никого не было. В этом году произошло тоже самое. Только в спальне родителей. Мама успела выскочить. Вот так строились олимпийские дома для переселенцев», - написала в социальной сети пострадавшая.

В доказательство жительница Сочи разместила фотографии с места происшествия, на которых отчетливо видно, как под многотонными плитами мусора оказались мебель и техника в комнате. Если бы не хорошая реакция владельцев помещения, трагедии вряд ли удалось бы избежать.