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На Кубани убили учительницу начальных классов Преступник нанес женщине смертельное ножевое ранение

Автор фото: http://www.nnov.fio.ru

Житель станицы Переясловской Брюховецкого района совершил разбойное нападение на учительницу начальных классов местной школы. Злоумышленник проник в дом педагога и нанес ей серьезное ножевое ранение, от которого женщина скончалась в больнице.

«Нападавший пока не дал показания следователям, поскольку также находится в больнице. Защищаясь, учительница поранила его. Мотив преступления не определен. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»)», - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.