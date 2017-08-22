В Сочи автобус на проезжей части сбил пешехода (фото) Водитель и пассажиры общественного транспорта травм не получили













ДТП произошло вчера поздно вечером на улице Таврической в Адлерском районе. Автобус марки «МАЗ» сбил 41-летнюю женщину в тот момент, когда она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса травм не получили.

«Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что пешеходы являются таким же участником дорожного движения, как и водители транспортных и обязаны соблюдать Правила дорожного движения. Пренебрежение ими приводит к происшествиям», - сообщают в отделение по пропаганде безопасности дорожного движения

ОГИБДД УВД по городу Сочи.