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Под колёсами поезда, ехавшего в Сочи, погиб человек Обстоятельства случившегося выясняются

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Сегодня ночью, в 01:15, на 1871 км перегона станций «Туапсе-Греческий» произошло смертельное ДТП. Пассажирский поезд №741 сообщением «Иркутск-Адлер» сбил сидящего на рельсах мужчину.

Машинист рассказал, что погибший, чья личность сейчас устанавливается, никак не отреагировал на звуковые и световые сигналы. Несмотря на то, что он применил экстренное торможение, избежать аварии не удалось.

Место трагедии уже осмотрено, опрошена локомотивная бригада. Устанавливаются причины произошедшего, сообщают в пресс-службе Южного СУТ СК России.