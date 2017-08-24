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ДТП на трассе Джубга-Сочи. От удара «шестерку» разорвало на части (фото) Водитель легковушки скончался на месте









Жуткая авария в районе 13-го километра трассы Джубга-Сочи унесла жизнь 55-летнего водителя «Жигулей». Смертельное ДТП произошло днем 23 августа. 27-летний водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ 21061. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части.

- 55-летний водитель «Жигулей» погиб на месте от полученных травм, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - 24-летняя пассажирка грузовика с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.