Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Мать с дочерью утонули во время шторма на Черном море Отдыхающих унесло в открытые воды на надувном матрасе

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В день трагедии в курортном поселке Джемете под Анапой спасатели объявили штормовое предупреждение. Отдыхающим здесь туристам запретили заходить в море, поскольку это было опасно для жизни. Однако мать с дочерью из подмосковного Чехова проигнорировали требования сотрудников экстренных служб и отправились купаться на надувном матрасе.

Мощные порывы ветра унесли 42-летнюю женщину и 14-летнюю девочку в открытое море. Помочь тонущим жене и дочери попытался глава семейства. Мужчине удалось вытащить на берег только супругу и оказать первую медицинскую помощь. Но спасти женщину не удалось. Она скончалась, не приходя в сознание. Утонувшую девочку обнаружили только на следующий день.

«По факту назначена проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.