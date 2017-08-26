Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

В отдельных районах курорта ожидается кратковременный дождь и гроза

В Сочи забил «фонтан желаний» (видео) Так окрестили пользователи сети Интернет поток воды, который обрушился на улицу Пластунская

Автор фото: sochi_online

Не успели представители ООО «Сочиводоканала» оповестить городжан об очередной аварии на водопроводе на ул. Пластунская, в результате которой без воды остались жители нескольких районов курорта, как пользователи сети Интернет стали выкладывать видео бьющего из трубы потока воды.

«Фонтан желаний», - так прозвали подписчики городского сообщества sochi_online заснятое на видео происшествие. На кадрах видно, как тонны воды брызгая во все стороны, превращают автомобильную трассу в реку.

Сочинцы предполагают, что на месте ЧП очень скоро образуется серьезная пробка, поскольку все объезжают фонтан по «встречке».