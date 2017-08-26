Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

На Кубани в море рухнул вахтовый автобус. 18 погибших (фото) 33 человека пострадало







Вахтовый автобус, перевозивший строителей «Таманьнефтегаза», упал в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района.

«Погибло 17 человек, 33 человека пострадало, из них 31 человек госпитализирован в ЦРБ Темрюкского района, 2 человека госпитализированы в ККБ города Краснодара», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Чуть позже, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщило о 18 погибших в ДТП. Все тела подняты на берег, спасательные работы в акватории недостроенного пирса морпорта Тамань завершены.

По предварительным данным, в автобусе находились 45 человек. При помощи крана спасателям удалось поднять транспортное средство на берег. Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

По факту падения автобуса с рабочими «Таманьнефтегаза» в море Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей). Дело будут расследовать сотрудники центрального аппарата СКР.

В настоящее время, в крае заработала горячая линия для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40.