Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Криминальный талант. В Сочи сибиряк сдавал туристам несуществующие квартиры Мужчина ранее был осужден за аналогичное преступление

Автор фото: http://m.trojmiasto.pl

Настоящим криминальным талантом обладает 37-летний житель Братска. Мужчина подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба. С июня 2016 года по февраль 2017-го аферист размещал в интернете вымышленные объявления о сдаче в аренду комнат, а также о продаже мототехники, матриц для телевизоров и другого оборудования. Покупателей, которых заинтересовало предложение, гость Сочи предлагал перевести ему на карту предоплату. После чего сибиряк переставал выходить на связь.

- Указанным способом ему удалось обмануть 12 жителей Нижнего Тагила, Омска, Нижнего Новгорода, Мурманска и других городов России. Общий ущерб составил более 170 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре Краснодарского края.

Примечательно, что в феврале этого года житель Братска уже был осужден за аналогичное преступление Адлерским районным судом. Тогда мошенник отделался штрафом. Теперь за обман доверчивых туристов ему грозит до пяти лет лишения свободы.