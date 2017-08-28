Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Между молотом и наковальней. В Сочи две Газели смяли легковушку (фото) ДТП произошло на остановке Лавровая







Недалеко от остановки Лавровая в Адлере сегодня днем две Газели сплющили легковой автомобиль, словно гармошку. В считанные секунды между грузовиками осталась груда искореженного железа.

По всей вероятности, причиной ДТП стали пробка, несоблюдение дистанции и скоростного режима. «Легковушка» медленно двигалась в заторе за одним из грузовых авто, когда в нее въехала другая Газель.

По утверждению очевидцев, выложивших фото происшествия в соцсети все участники аварии остались живы.