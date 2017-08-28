Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

В Сочи пропал турист из Москвы За помощью к спасателям обратился таксист, который не дождался пассажира

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Сочинские спасатели третий день ведут поиски пропавшего в горах туриста из Москвы. Дмитрий Максимов пропал в районе горного хребта и поселка Медовеевка.

В поход москвич ушел еще 24 августа. Он собирался пойти в район горного хребта Ачишхо. В последний раз он вышел на связь в тот же день, сказав, что направляется в Медовеевку, где в пятницу его ожидал таксист. Однако там он уже не появился, после чего таксист обратился в МЧС.

«Поиски туриста начались в пятницу, они продолжались в выходные и ведутся до сих пор. Вчерашняя смена спасателей переночевала в горах и сегодня продолжила поиски по маршруту Ачишхо-Медовеевка и прилегающей территории», - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Среди любителей горных походов переход от Ачишхо до Медовеевки считается одним из самых опасных, поскольку маршрут пролегает сквозь густой лес. Не исключено, что турист из Москвы заблудился в лесном массиве.