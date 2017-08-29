Крупная авария в Сочи. На трассе столкнулись четыре автомобиля (фото) ДТП спровоцировало огромную пробку



















Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла вчера вечером на улице Пластунская перед поворотом на Донскую. Кто из водителей спровоцировал крупное ДТП «по принципу домино» в данный момент выясняют правоохранительные органы. Очевидно лишь то, что в очередной раз причиной происшествия стала невнимательность автолюбителей и несоблюдение скоростного режима.

«Из-за аварии образовался затор, зеваки медленно объезжают пострадавшие машины, всем интересно посмотреть, что случилось», - сообщил очевидец.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.