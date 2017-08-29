В Абхазию в одеяле пытались провести несовершеннолетнего мальчика

За это родителям мальчика светит тюремный срок
В Абхазию в одеяле пытались провести несовершеннолетнего мальчика
Автор фото: Pikabu

Накануне в Сочи, на границе с Абхазией, в МАПП «Адлер», был зафиксирован странный случай. Родители пытались спрятать своего ребёнка в машине под пледом и другими личными вещами для того, чтобы перевезти его заграницу без разрешающих на то документов. 

Выяснилось, что супруги приехали из Саратовской области. Они хотели отдохнуть вместе с ребёнком в "Стране души", но забыли взять с собой свидетельство о его рождении. Из-за этого им в голову пришла безумная мысль о незаконном пересечении границы 12-летнего ребёнка. А вот о том, какое наказание последует в случае разоблачения их плана, они не подумали. 

Теперь им грозит 2 года лишения свободы за организацию незаконного провоза лиц через государственную границу, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

 

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Теги: граница с Абхазией в Сочи МАПП Адлер незаконное пересечение границы несовершеннолетним ребёнком
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