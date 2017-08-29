Погоня со стрельбой. Полиция разыскивает вооруженных преступников (фото) Злоумышленники расстреляли машину ДПС в Краснодаре и ранили полицейского















В столице Кубани проходит спецоперация по задержанию двух преступников, открывших стрельбу по сотрудникам ДПС и ранившим полицейского.

По данным Следственного комитета, на въезде в Краснодар представители правоохранительных органов попытались проверить документы у водителя Toyota Camry. В тот момент в машине находилось трое молодых людей. Вместо того, чтобы предъявить документы, автолюбитель ударил одного из стражей порядка по лицу и открыл огонь, в результате чего ранение получил полицейский-стажер. Один из пассажиров черной «Тойоты» был задержан при попытке к бегству. Второму удалось сбежать. Водитель также попытался скрыться на автомобиле. В ходе погони стрелок протаранил несколько машин на улице Тургенева, выбежал из иномарки с предметом, похожим на автомат, и исчез во дворах.

В машине, которую бросили беглецы, нашли целый арсенал оружия и боеприпасы. В данный момент полицейские прочесывают городские кварталы. Разосланы ориентировки на предполагаемых преступников. Оба подозреваемых являются жителями Краснодара. Одному из них 25 лет, второму 21 год.

Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия.