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В Сочи грязевой сель накрыл припаркованный автомобиль (фото) Объем потока составил 50 куб. м

Автор фото: очевидцы

В поселке Красная поляна мощным грязевым потоком накрыло автомобиль, припаркованный у обочины. По счастливой случайности людей в машине не оказалось.

«Сель, объем которого составил 50 куб. м., сошел 29 августа около 16:10. По предварительным данным, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Устранить последствия стихии должна бригада дорожных рабочих, которые уже работают на месте. Силы и средства МЧС не привлекались.