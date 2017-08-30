В Сочи задержан гражданин Сербии с поддельным паспортом Иностранца удалось задержать в МАПП «Адлер»

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Накануне, с поезда, следующего в Абхазию, пришлось «снять» одного из пассажиров. Им оказался приезжий из Сербии. Он пытался пересечь границу по недействительному паспорту.

Разоблачить мужчину удалось пограничнику. Он быстро понял, что предоставляемый российский паспорт – подделка. Страница с установочными данными была заменена.

30-летний Серб рассказал, что купил этот паспорт в Москве за 60 тысяч рублей, потому как его национальный паспорт забрали сотрудники полиции ещё несколько лет назад в качестве вещественного доказательства.

Придумал ли задержанный эту историю или нет, ещё следует выяснить. Следствие продолжается, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.