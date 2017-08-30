На Кубани во время драки погиб школьник Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

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Драка двух подростков из станицы Старощербиновской закончилась смертью одного из них.

Ссора между двумя старшеклассниками произошла во время отдыха в одном из местных парков. Спустя несколько минут конфликт перерос в драку, в ходе которой один из парней несколько раз ударил 15-летнего пострадавшего в висок. Юноша упал на землю и вскоре умер. По предварительной версии подросток кончался от асфиксии, захлебнувшись рвотными массами.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».