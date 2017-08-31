Генпрокуратура РФ заинтересовалась программой «Пока все дома» Ведомство организовало проверку сведений о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепроекта

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Генеральная прокуратура России начала проверку съемок телевизионной программы «Пока все дома», на протяжении долгих лет выходившей на Первом канале. Сотрудников ведомства заинтересовали сведения некоторых средств массовой информации о том, что во время съемок нецелевым образом расходовали средства, выделенные из федерального бюджета.

- Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах. В ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам. При наличии оснований, незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Сам ведущий передачи Тимур Кизяков называл клеветой сообщения об источниках финансирования программы «Пока все дома», которую закрыл «Первый» после внутренней проверки. Он также раскритиковал руководство телеканала, обвинив его в недобросовестном увольнении.