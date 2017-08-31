В Сочи турист сорвался со смотровой площадки Спасательная операция длилась три часа

Автор фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Недалеко от Красной поляны спасатели три часа вызволяли из ущелья с помощью альпинистского снаряжения туриста, который упал со смотровой площадки на хребте Ачишхо в районе озера Зеркальное. В операции по поиску и транспортировке пострадавшего с участием спасателей Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» и специалистами ЮРПСО МЧС России началась 30 августа в 16:30.

- Спасатели оказали ему первую помощь и в течение трех часов при помощи альпинистского снаряжения транспортировали из труднодоступного места к аварийно-спасательному автомобилю, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».