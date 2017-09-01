В Сочи рядом с жилыми домами нашли труп женщины, завернутый в ковер
Собирающие на улице Ясногорской в микрорайоне Бытха металлолом бомжи обнаружили тело молодой женщины, которое было завернуто в ковер и тщательно присыпано листвой. Труп был спрятан в сотне метров от жилых домов.
- Прибывшие на место обнаружения трупа сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Ей оказалась 33-летняя местная жительница.
По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза
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