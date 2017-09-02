Смертельная авария с участием туристического автобуса в Сочи (фото)

Один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали  в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля. Смертельная авария произошла вчера на 96-м км трассы Джубга - Адлер около 11:50.

В районе «Голубые дачи» в Лазаревском районе водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra, в котором из Волгограда в Сочи ехало 25 пассажиров.

- В результате ДТП в легковом автомобиле погиб один человек и четверо получили травмы различной степени тяжести. В автобусе никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Теги: новости Сочи ДТП погиб человек туристический автобус
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