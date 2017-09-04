В Сочи внедорожник протаранил автобусную остановку (фото) Кроме водителя в салоне иномарки находилось несколько человек











В Сочи вчера днем внедорожник протаранил остановку общественного транспорта «Плеханова» на улице Виноградная. По словам очевидцев, перед ДТП водитель иномарки странно вел себя, передвигаясь по трассе на очень медленной скорости. Некоторые пользователи соцсетей говорят о том, что автолюбителю стало плохо за рулем.

Информации о пострадавших пока нет. Известно лишь то, что в салоне в момент ДТП находилось несколько человек. Сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов еще долгое время находились на месте происшествия.