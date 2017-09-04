В Сочи нашли туриста из Москвы, пропавшего более недели назад За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

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Тело туриста из Москвы, который пропал в районе горного массива Ачишхо на прошлой неделе, было обнаружено 2 сентября в одном из притоков реки Медовеевка. Погибшего нашла группа горных гидов компании «Мастерская приключений», которые добровольно откликнулись на просьбы друзей пропавшего и присоединились к поисковым группам.

- Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС транспортировали тело мужчины из каньона реки с применением альпинистского снаряжения. За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков. К поисковым работам были также привлечены спасатели Кубань-спас и волонтеры. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, - пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», в поход москвич ушел еще 24 августа. Он собирался пойти в район горного хребта Ачишхо. В последний раз он вышел на связь в тот же день, сказав, что направляется в Медовеевку, где в пятницу его ожидал таксист. Водитель не просто ждал своего клиента несколько часов, но и после того, как он не пришел – обратился в МЧС.