В Сочи сгорели два автомобиля. Несколько человек доставлены в больницу. ВИДЕО За минувшие выходные на курорте произошло сразу несколько серьезных аварий (фото)



























За минувшие выходные в Сочи произошло несколько серьезных ДТП. В Адлерском районе рано утром 3 сентября недалеко от пансионата «Южный» при столкновении двух легковушек произошел пожар.

Водитель BMW X6, двигавшийся по улице Ленина, и столкнулся с едущей впереди «Ладой», которая в свою очередь врезалась в «Ford». От столкновения внедорожник отбросило на отбойник, после чего он загорелся. В тот момент в салоне находились шесть человек. На помощь людям в горящем автомобиле бросился водитель мимо проезжающего авто. Мужчина вытащил из полыхающей иномарки ребенка и одного взрослого. Сам герой сильно обгорел. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Причины ДТП выясняются.

- В настоящее время личности пострадавших установлены. Ими оказались четверо жителей Сочи в возрасте от 17 до 27 лет, 30-летний житель Мостовского района и 24-летний житель Пензенской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Днем ранее, 2 сентября, на Дублере Курортного проспекта загорелся автомобиль УАЗ «Патриот». 37-летний водитель с ожогами был госпитализирован.

Утром того же дня на Мамайском перевале в сторону Сочи в районе поста ГИБДД манипулятор перевернулся в кювет. По предварительным данным, водитель грузового авто не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, груз (железные конструкции) высыпался на трассу. Выпавший из машины на проезжую часть водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

А уже днем внедорожник протаранил остановку общественного транспорта «Плеханова» на улице Виноградная. По словам очевидцев, перед ДТП водитель иномарки странно вел себя, передвигаясь по трассе на очень медленной скорости. Некоторые пользователи соцсетей говорят о том, что автолюбителю стало плохо за рулем. Информации о пострадавших пока нет. Известно лишь то, что в салоне в момент ДТП находилось несколько человек.

В ночь с субботы на воскресение в поселке Эсто-Садок водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, отделался ушибами.