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В Сочи под колесами иномарки погиб пешеход ДТП произошло минувшей ночью в Лазаревском районе

Автор фото: http://1.zakatiglaza.website

Водитель BMW, двигающийся по трассе «Джубга – Сочи», насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло в Лазаревском районе минувшей ночью. По предварительным данным, автолюбитель просто не заметил мужчину, так как данный участок трассы не освещается, а на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.

В данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщают в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.