В Сочи под колесами иномарки погиб пешеход
Водитель BMW, двигающийся по трассе «Джубга – Сочи», насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло в Лазаревском районе минувшей ночью. По предварительным данным, автолюбитель просто не заметил мужчину, так как данный участок трассы не освещается, а на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.
В данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщают в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
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