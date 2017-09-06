В Сочи задержан ещё один мошенник Ему удалось обмануть 64 человека

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На курорте задержали очередного подозреваемого в крупном мошенничестве. На этот раз им оказался приезжий из Тюменской области.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что в Сочи находится мужчина, которого разыскивают полицейские из в Тюменской области. Дело оказалось в том, что ранее в своём родном городе он устроился руководителем в фирму, занимающуюся торговлей бытовой техники в интернете, но клиентские деньги от продаж до этой фирмы не доходили, потому как мужчина переводил их на свой счёт. А заказы, соответственно, не доходили до заказчиков. Таким образом от рук подозреваемого пострадала не только фирма, но и 64 клиента.

Накануне мужчину удалось задержать, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области. Теперь ближайшие 5 лет он может провести за решёткой.