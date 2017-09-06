Житель Сочи в свой день рождения несколько раз ограбил гипермаркет Помощь в преступном деянии мужчине оказывала подруга

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Кто не мечтает отметить свой День рождения с размахом, даже если финансы поют романсы. Житель Сочи нашел необычный способ накрыть богатый стол, не потратив при этом ни копеечки. Вместе с подругой мужчина отправился за провиантом с гипермаркет.

Набрав в тележку продукты питания, алкоголь и косметические средства, сочинцы прошли в зону самообслуживания, якобы расплатившись за приобретенный товар, вышли из кассовой зоны и сложили все в ячейки для хранения. По такой схеме они возвращались в торговый зал еще несколько раз. Заметив подозрительных граждан, один из работников магазина нажал кнопку «тревожной сигнализации». Задержали криминальную парочку сотрудники Росгвардии.

- По предварительным данным, нанесенный ущерб составил свыше 13 тысяч рублей. Задержанные 32-х и 35-летние жители Сочи переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что мужчина в день задержания праздновал свой день рождения, - уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.